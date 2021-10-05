Варшава обвинила Москву в ухудшении ситуации с безопасностью в Европе

Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак обвинил Россию в ухудшении ситуации с военной безопасностью в Европе и росте напряжённости. При этом в ходе Варшавского форума по безопасности он призвал готовится к «различным» сценариям, предаёт РИА Новости.

В Европе ситуация с безопасностью подвергается значительному ухудшению в результате политики России, которая характеризуется постоянным строительством военной мощи, — заявил Блащак.

Он добавил, что неизвестно, каким образом будут развиваться события, но в Европе точно должны готовиться к различным сценариям, даже к таким, которые трудные и нежелательны.

В качестве примера агрессивной политики Москвы он привёл рост военной силы в западном Военном округе в районе Балтийского моря, также в районе Чёрного моря и Арктики. Кроме того, он упомянул прошедшие белорусско-российские стратегические военные учения «Запад-2021».

Ранее в Польше выразили обеспокоенность количеством военнослужащих, принявших участие в совместных российско-белорусских учениях «Запад-2021». Как заявил полковник польской армии Мечислав Струщ, количество участников учений превышает размеры всей польской армии. По этой причине Варшава ввела режим ЧП у границы с Белоруссией, а польские войска были приведены в режим повышенной готовности. Между тем пользователи в комментариях напомнили о регулярности российско-белорусских манёвров, призвав отказаться от имитации военных игр с Россией и её союзниками.