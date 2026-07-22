Варенье-пятиминутка — это не шутка: на готовку трачу реально пять минут, а зимой восхищаюсь

Варенье-пятиминутка — это не шутка: на готовку трачу реально пять минут, а зимой восхищаюсь

Черника, сахар и пять минут варки — вот и весь рецепт. Варенье получается не приторным, с легкой кислинкой, ягоды не развариваются в кашу. Подаю его к блинчикам, творогу или просто ложкой из банки в холодный вечер.

Ингредиенты

Черника — 500 г, сахар-песок — 500 г.

Как готовлю

Сначала перебираю чернику: вынимаю листики и веточки, заливаю теплой водой на пару минут, чтобы мусор всплыл, потом промываю под краном. Пересыпаю ягоды в кастрюлю с толстым дном, всыпаю сразу весь сахар, аккуратно перемешиваю и оставляю на час-два при комнатной температуре — за это время черника пускает сок. Тем временем стерилизую банки в духовке при 120 °С 15 минут и кипячу крышки.

Ставлю кастрюлю на средний огонь, помешиваю деревянной ложкой, довожу до кипения, убавляю огонь до минимума, снимаю пену шумовкой и варю ровно пять минут. Горячее варенье разливаю по стерильным банкам, закатываю, переворачиваю вверх дном и укутываю до полного остывания.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо. Честно, я сам думал, что пяти минут мало, чтобы сахар растворился, но ошибся: все смешалось моментально, а пенка получилась воздушной и сладкой — я ее съел ложкой, не удержался. Главное открытие — если добавить щепотку лимонной кислоты на кончике ножа, вкус становится ярче, и варенье не засахарится.