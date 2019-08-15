https://static.news.ru/photo/8cf844d6-bf5f-11e9-9e0d-fa163e074e61_660.jpg Николай Валуев Фото: Xinhua/Global Look Press

Депутат Госдумы Николай Валуев выступил с инициативой организации в Санкт-Петербурге стационарных пунктов по приёму макулатуры, пластика и другого вторсырья.

Он предлагает рассредоточить по всему городу от 50 до 200 таки точек. Их расположение должно быть комфортным, в пешей доступности, отметил парламентарий в Instagram.

Валуев добавил, что идею ему подала помощница, которую вдохновил опыт создания экопунктов в Нижнем Новгороде.

По словам депутата, власти города инициативу поддержали. Профильные комитеты приступят к разработке проектов в ближайшее время.

Ранее News.ru писал, что в Минпромторге положительно оценили предложение вернуть платный приём стеклотары у населения. Однако реализовать его в данный момент невозможно из-за действующих санитарных правил, пояснили в ведомстве.