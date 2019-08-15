Депутат Госдумы Николай Валуев выступил с инициативой организации в Санкт-Петербурге стационарных пунктов по приёму макулатуры, пластика и другого вторсырья.
Он предлагает рассредоточить по всему городу от 50 до 200 таки точек. Их расположение должно быть комфортным, в пешей доступности, отметил парламентарий в Instagram.
Валуев добавил, что идею ему подала помощница, которую вдохновил опыт создания экопунктов в Нижнем Новгороде.
По словам депутата, власти города инициативу поддержали. Профильные комитеты приступят к разработке проектов в ближайшее время.
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Моя помощница @belynata , вдохновившись практикой Нижнего Новгорода по созданию экопунктов, предложила реализовать такой же проект в Санкт-Петербурге. Проект предполагает организацию стационарных пунктов приема вторичного сырья (пластик, металл, макулатура, стекло) от населения. Около 50-200 точек по городу. Их расположение должно быть комфортным, в пешей доступности. Опыт Нижнего Новгорода показал, что такие инициативы находят позитивный отклик у населения. Вице-губренатор Петербурга #ЛюбовьСовершаева поддержала идею и выразила готовность помочь в реализации. В ближайшее время профильные комитеты займутся разработкой проектов. #экологическоесознание #спасемпланету #экология #отходы #экологияжизни #раздельныйсбор #мусорнаяреформа #свалки #экопункты #нацпроектэкология #recycling
Ранее News.ru писал, что в Минпромторге положительно оценили предложение вернуть платный приём стеклотары у населения. Однако реализовать его в данный момент невозможно из-за действующих санитарных правил, пояснили в ведомстве.