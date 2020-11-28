«Вакцины не будут действовать»: биолог раскрыла, кто заразил норок COVID-19

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Переносчиками COVID-19, которым заразились норки в Европе, могли быть птицы. Сам вирус в организме зверьков мог стать мутантом, против которого вакцины были бы неэффективны, поэтому популяцию этих куньих в Дании и других странах пришлось уничтожить, рассказала биолог Мария Воронцова.

По её словам, пока нет достоверных данных о том, как коронавирус передаётся от одной норочьей фермы к другой. Однако учёные полагают, что разносчиками COVID-19 могут быть птицы. В пример она привела чаек, которые «садятся в грязь и фекалии, пачкаются и становятся механическими переносчиками вируса», передает РИА Новости.

Началось всё в Голландии, где больше миллиона норок, затем Дания. Дания — центр по разведению норок, мировой пушнины. Там проходят главные мировые аукционы. Центр мировой меховой промышленности с огромным количеством ферм норок — более тысячи, — напомнила она.

Воронцова обратила внимание, что первоначально COVID-19 нашли лишь на нескольких фермах, причем было зафиксировано около 400 случаев обратного заражения человека от норок. Ввиду распространения вируса между фермами, а также из-за вероятной мутации, популяцию зверьков начали уничтожать.

В теории вирус, попав в нового для него хозяина, мутирует и старается приспособиться, стать помягче, чтобы не убить своего хозяина. А мутировав и приспосабливаясь к норке, он выйдет оттуда к человеку в другом виде и более свирепом. И вдруг на этого мутанта и вакцины не будут действовать, — отметила биолог.