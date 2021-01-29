Вакцина от коронавируса «Спутник Лайт» появится в феврале

https://static.news.ru/photo/13cd419a-623f-11eb-a606-fa163e074e61_660.jpg Фото: sputnikvaccine.com

Однокомпонентная вакцина против COVID-19 «Спутник Лайт» появится в феврале 2021 года. Об этом сообщается в Twitter первой российской вакцины «Спутник V».

Мы запустим однокомпонентную вакцину в феврале — мы назвали её «Спутник Лайт», — говорится в сообщении.

J&J single shot vaccine, which is basically just the 1st shot of #SputnikV (human adenoviral vector 26), showing good results. J&J is essentially the 1st half of Sputnik V. We will also launch the one component vaccine in Feb - we named it Sputnik Light. #SputnikLight is coming! https://t.co/sIflw0wKlY — Sputnik V (@sputnikvaccine) January 29, 2021

Лайт-вакцина от центра им. Гамалеи — это версия прививки «Спутник V», при которой вместо двух прививок с перерывом в несколько недель делается только один укол, содержащий совмещённую сыворотку. Она имеет меньшую эффективность, но в любом случае провоцирует иммунный ответ организма, способный защитить от COVID-19.

Как заявил глава центра Гамалеи Александр Гинцбург, безопасность препарата уже доказана, необходимо изучить её эффективность на разных группах населения. В начале января Минздрав РФ выдал разрешение на клинические испытания вакцины. Они продлятся до конца 2021 года.

В настоящее время в России, помимо «Спутник V», зарегистрирована вакцина «ЭпиВакКорона», разработанная в центре «Вектор». В скором времени возможна регистрация третьего препарата, над которым работают специалисты центра имени Чумакова РАН.

Ранее NEWS.ru писал, что Россия может поставить Евросоюзу 100 млн доз вакцины от коронавируса «Спутники V» при условии её одобрения Европейским агентством по лекарственным препаратам (EMA). Поставки вакцины могут начаться в II квартале 2021 года после того, как в России будет привита от коронавируса основная часть населения.