Молодежь Железноводска нашла необычное место для занятия сексом Мэр Железноводска пригрозил закрытием общественных туалетов из-за «актов любви»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Молодежь города Железноводск пользуется общественными туалетами на Аллее любви не по назначению, а для занятия сексом внутри них, после чего молодые люди «оставляют там предметы контрацепции», приводит «Подъём» слова главы города Евгения Бакулина. В беседе с изданием он отметил, что пока туалеты закрывать не будут, но все «заставляет поступить именно так». Мэр подчеркнул, что что уборные «построены не как модульные бордели для уединений, все-таки, они для человеческих потребностей, но не таких».

Открыты они относительно недавно, буквально месяц. Решение о закрытии пока не приняли, будем наблюдать за ситуацией дальше. Узнал от наших сотрудников МУП «Курортный парк», которые производят уборку, — сказал он.

Ранее врач-психотерапевт и сексолог Диана Генварская заявила, что секс на первом свидании может помешать зародиться будущим отношениям, поскольку при мимолетном знакомстве возникает только страсть, так как партнеры еще ничего не знают друг о друге.

По ее словам, до физической близости очень важно создать привязанность. Кроме того, мужчинам требуется время, чтобы включиться в отношения и влюбиться, подчеркнула специалист.