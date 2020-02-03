https://static.news.ru/photo/c28b47a4-4670-11ea-81e2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В забайкальских аптеках почти в 10 раз выросли цены на медицинские маски в связи с распространением коронавируса.

Об этом сообщила зампредседателя правительства Забайкальского края Аягма Ванчикова. По её словам, производители масок не успевают обеспечить регион необходимым количеством средств индивидуальной защиты, передаёт « МК в Чите ».

У нас есть сведения, что вчера маски стоили 1 рубль 20 копеек, а к вечеру их уже продавали за 10 рублей. В этой связи мы просили органы ФАС помочь в части соблюдения ценовой надбавки, — заявила Ванчикова на оперативном совещании правительства Забайкалья.

Похожая ситуация сложилась и в Курской области. Заместитель губернатора Ирина Хмелевская выразила обеспокоенность в связи с тем, что аптечные сети отреагировали на распространение коронавируса резким повышением цен на медицинские маски. Она посетовала, что у властей региона нет правовых механизмов воздействия на рост цен. По её словам, всё, что может сделать правительство в этой ситуации, — уговаривать ретейлеров.

Уже вчера на территории Курской области, если до этого маска стоила 1 рубль, стоимость одной маски достигала 35 рублей, — передаёт её слова « Интерфакс ».

Ранее NEWS.ru писал о том, что обращение на имя вице-премьера и руководителя оперативного штаба Татьяны Голиковой с предложением выдавать рецепт всем заболевшим на медицинские маски направил первый заместитель комитета Госдумы по контролю и регламенту Олег Нилов.