В Забайкалье пенсионерка была осуждена на 5,5 года колонии за убийство своего сожителя, чьё поведение признали «противоправным».
Как
Арестованная полностью признала свою вину, принесла извинения перед родственниками погибшего и содействовала следствию. В качестве одного из смягчающих обстоятельств суд признал «противоправное поведение потерпевшего».
NEWS.ru сообщал, что 17 февраля Оксана Пушкина вновь пожаловалась главе МВД на угрозы убийством. Адвокат парламентария Константин Добрынин заявлял, что полиция и министр МВД «должны заняться своей работой», отреагировав на угрозы Пушкиной из-за законопроекта о домашнем насилии.
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