https://static.news.ru/photo/39d2b800-563f-11ea-baa8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

В Забайкалье пенсионерка была осуждена на 5,5 года колонии за убийство своего сожителя, чьё поведение признали «противоправным».

Как сообщает портал «Тайга.Инфо», 67-летняя жительница села Бушулай ударила сожителя ножом в спину. По её словам, поводом стало то, что тот негативно высказывался в адрес самой женщины и её внука и даже замахнулся на ребёнка кулаком. Отмечается, что после этого подсудимая пыталась оказать сожителю медицинскую помощь.

Арестованная полностью признала свою вину, принесла извинения перед родственниками погибшего и содействовала следствию. В качестве одного из смягчающих обстоятельств суд признал «противоправное поведение потерпевшего».

NEWS.ru сообщал, что 17 февраля Оксана Пушкина вновь пожаловалась главе МВД на угрозы убийством. Адвокат парламентария Константин Добрынин заявлял, что полиция и министр МВД «должны заняться своей работой», отреагировав на угрозы Пушкиной из-за законопроекта о домашнем насилии.