«Иной уровень»: в вузах проявили интерес к стартапам вместо дипломов

https://static.news.ru/photo/23fbc870-ba24-11ea-9bd7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Возможность для выпускников вузов предоставлять вместо дипломной работы свой стартап позволит амбициозной молодёжи уже со студенческой скамьи решать глобальные проблемы человечества. Такое мнение высказал декан факультета технологического менеджмента и инноваций университета ИТМО Антон Гопка.

Программа «Стартап как диплом» направлена на вовлечение одарённых студентов в развитие экосистемы технологического предпринимательства и на поддержку бизнеса. Впервые эксперимент провели в 2017 году в Дальневосточном федеральном университете, а два года спустя был реализован госконтракт, который был заключен между Минобрнауки и университетом ИТМО.

У нас этот формат называется «Бизнес-тезис», это глубокие технологические проекты. Я могу сказать, что очень большой интерес есть и у вузов — наших партнёров. Мы уже сделали сеть, более 20 вузов подключили, чтобы внедрять формат в федеральном масштабе, — рассказал Гопка в эфире радио Sputnik.

Он уточнил, что не у всех студентов есть такие проекты. На это расчёт и не делается. Однако у молодёжи с широкими амбициями возможностей стало больше, так как «это совершенно иной уровень».

По мнению Гопки, одно дело — написать теоретическую работу, условно говоря и проанализировать что-либо, однако совсем другое — непосредственно заниматься воплощением задуманного. Декан отметил, что программа позволяет «уже не теоретически, а конкретно разбираться в своём технологическом решении» и начать его адаптировать к реалиям жизни.

Ранее стало известно, что с 2021 года в 40 вузах России выпускники смогут вместо дипломной работы предоставлять на рассмотрение аттестационной комиссии свой стартап. В Минобрнауки полагают, что это позволит студентам не просто получить диплом, а сразу привлечь инвестиции в собственный проект.

Реализация программы обучения абитуриентов и преподавателей университетов в подготовке стартапов в качестве выпускной квалификационной работы предусмотрены программой «Цифровая экономика». В учебных заведениях уверены, что опыт такой работы соотнесёт вузовское образование с потребностями рынка.

В числе первых вузов, где планируется внедрение стартапов в качестве выпускных квалификационных работ, значатся Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова, Казанский национальный исследовательский технологический университет, Национальный исследовательский Томский политехнический университет, Сибирский и Южный федеральные университеты, РАНХиГС при президенте РФ, Волгоградский государственный университет, Новосибирский государственный технический университет, Юго-Западный государственный университет и ряд других.

Как писал NEWS.ru, глава комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова назвала новацию интересной и востребованной временем идеей. По словам сенатора, реализованные стартапы станут реальным показателем того, как студенты могут применить полученные знания на практике. Кроме того, есть возможность продемонстрировать на деле, насколько идеи и подходы выпускника востребованы.