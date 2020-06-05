В ВОЗ позитивно оценили организацию тестирования на коронавирус в России

https://static.news.ru/photo/4cf8ad22-a720-11ea-a8d2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис позитивно оценила широкий охват населения тестированием на коронавирус.

Как отметила Харрис, «Россия осуществляет много тестов, и это здорово». По её мнению, такая организация тестирования позволяет выявить много случаев заболевания, что положительно сказывается на своевременном выявлении заражённых людей, и остановить распространение инфекции. Кроме того, необходимо выявлять граждан, которые потенциально могут подвергнуться заражению, считает Харрис, передаёт ТАСС.

Представитель ВОЗ также прокомментировала планы российских властей провести парад Победы 24 июня. Она отметила, что, когда планируются подобные акции, ВОЗ не говорит «вы не можете проводить массовые мероприятия». В организации советуют провести оценку риска и разработать меры безопасности для предотвращения передачи инфекции.

Как писал NEWS.ru, ранее Харрис также сообщила, что Россия вышла на плато по распространению коронавируса. Однако в стране, как и во многих других, большое количество случаев. Безусловно, важно соблюдать все меры безопасности, считает она.

В России за последние сутки от COVID-19 умерли 144 человека. Общее число жертв заболевания составило 5528. За всё время пандемии количество зарегистрированных пациентов составило 449 834. Выздоровели 212 680 граждан.