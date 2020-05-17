В Воронеже волонтёр ЕР торговала предназначенной для помощи бедным едой

https://static.news.ru/photo/640d8dac-98cf-11ea-bd00-fa163e074e61_660.jpg Фото: официальная страница воронежского регионального отделения партии «Единая Россия»/vk.com

Волонтёр «Единой России» из Воронежа продала соседям продуктовые наборы, предназначенные для выдачи малоимущим семьям.

Объявление о продаже провизии девушка разместила в чате жителей ЖК «Цветной бульвар». За сыр и колбасу она просила по 100 рублей, конфеты отдавала по 25 рублей, печенье — по 40 рублей. Одной из участниц чата упаковка продуктов показалась знакомой, сообщает Zona.

Это же волонтёры разносили от «Единой России». Вам столько много принесли или кому-то не донесли? — поинтересовалась соседка.

Главный специалист отдела агитации и пропаганды регионального отделения партии Виктория Ватутина рассказала, что предприимчивая девушка проработала волонтёром только два дня. Её просили вернуть присвоенные продукты, но большую часть она успела продать.

Как писал NEWS.ru ранее, мошенники придумали, как нажиться на обещанных Путиным детских пособиях. Введение новых выплат для семей с детьми вызвало волну активности мошенников. Они открывают сайты, мимикрирующие под официальный портал госуслуг, где собирают персональные данные пользователей или вынуждают их раскрыть информацию о банковской карте.