«Надёжный друг и товарищ»: глава «Ветеранов России» о Квашнине

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Глава общественного движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов выразил соболезнования в связи со смертью бывшего начальника Генштаба Вооружённых сил РФ Анатолия Квашнина. В разговоре с NEWS.ru он отметил, что военачальник пользовался большим авторитетом среди соратников за честность и принципиальность.

Он всегда пользовался безусловным авторитетом и глубоким уважением за принципиальность, честность, внимательное отношение к людям, — рассказал Резяпов.

Глава «Ветеранов России» отметил, что карьера Квашнина развивалась постепенно. Он занимал пост первого замглавы Минобороны РФ, затем — полномочного представителя президента РФ в Сибирском федеральном округе, являлся доктором военных наук.

Светлая память об Анатолии Васильевиче Квашнине, честном, порядочном, ответственном и отзывчивом человеке, навсегда сохранится в сердцах генералов и офицеров, ветеранов Вооружённых сил Российской Федерации, всех тех, кто лично знал этого замечательного офицера, надёжного друга и товарища! — добавил Резяпов.

7 января стало известно, что Квашнин умер от инфаркта в возрасте 75 лет в Главном военном клиническом госпитале им. академика Н. Н. Бурденко. Ранее он заразился коронавирусом. Накануне состояние экс-военачальника ухудшилось, его собирались готовить к операции.

Квашнин возглавлял Генштаб с 1997 по 2004 год.