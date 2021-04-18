Монумент Победы в Новгороде начал рассыпаться за два дня до реставрации

https://static.news.ru/photo/c3372f98-a037-11eb-a417-96000091f725_660.jpg Фото: Администрация Великого Новгорода/vk.com

В Великом Новгороде рухнула облицовка постамента монумента Победы. Это произошло за два дня до проведения противоаварийных работ, сообщила администрация областного центра на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Сегодня произошло обрушение облицовочных плит южной стороны постамента монумента Победы на Екатерининской горке в Великом Новгороде. 20 апреля должны были начаться противоаварийные работы, — говорится в сообщении.

Монумент находится в ведении МКУ «Городское хозяйство». Директор учреждения Владислав Спирков заявил, что специалисты не так давно осматривали монумент и не давали прогнозов на обрушение в ближайшее время. По их оценке, с декабря наклон облицовочных плит не претерпел существенных изменений.

Учреждение обратилось с заявлением в полицию. В нём говорится, что накануне ночью рядом с монументом видели некоторых лиц, действия которых и могли поспособствовать обрушению облицовки.

Позднее появилось сообщение, что мэр Великого Новгорода Сергей Бусурин поручил ускорить работы по восстановлению монумента Победы.

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