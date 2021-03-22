В «Векторе» назвали срок действия вакцины «ЭпиВакКорона»

https://static.news.ru/photo/ad7feb8e-8b17-11eb-8f18-96000091f725_660.jpg Фото: pixabay.com

Российская вакцина от коронавирусной инфекции «ЭпиВакКорона» эффективна в течение года. Об этом сообщил глава центра «Вектор», где произведён препарат, Ринат Максютов.

Мы рассчитываем, что в течение года вакцина будет обеспечивать защиту от нового коронавируса. Но в любом случае при необходимости данную вакцину за счёт её платформы — в ней нет ничего лишнего — можно использовать сколько угодно раз <...> без каких-либо ограничений, в том числе после использования других вакцин для профилактики COVID-19, — сказал Максютов на онлайн-совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.

На данный момент в России разработано три препарата. Это «Спутник V» центра Гамалеи, «ЭпиВакКорона» центра «Вектор», а также «КовиВак» центра Чумакова. На совещании Владимир Путин заметил, что уже произведены первые партии вакцины «КовиВак».

Президент также заявил, что российские вакцины от коронавируса превосходят зарубежные препараты по степени защиты. Он отметил, что надёжность и безопасность отечественных вакцин неоспоримо подтверждается практикой. По словам главы государства, «никакие другие подобные иностранные препараты не демонстрируют такой высокой степени защиты».

Ранее NEWS.ru писал, что Путин пообещал сделать прививку от коронавируса во вторник, 23 марта. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков уточнил, что Путин использует один из трёх существующих российских препаратов, при этом вакцинация президента не будет публичной.