https://static.news.ru/photo/0152a0b6-c0ef-11e9-95a4-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН Москва/Global Look Press

Второй пилот самолёта Airbus A321, совершившего жёсткую посадку в Подмосковье, Георгий Мурзин обращался в больницу из-за ушиба, но не был госпитализирован.

Он обращался в больницу. У него ушиб грудины. Но он не был госпитализирован, — сообщил РИА Новости представитель пресс-службы «Уральских авиалиний».

Ранее сообщалось, что Георгий Мурзин попал в больницу. О госпитализации пилота рассказал коммерческий директор компании «Уральские авиалинии» Кирилл Скуратов.

Как писал News.ru, 15 августа самолёт Airbus A321 авиакомпании «Уральские авиалинии» совершил жёсткую посадку в Подмосковье. Причиной неполадок Росавиация назвала попадание птицы в двигатель лайнера. Благодаря действиям экипажа воздушное судно удалось посадить на кукурузное поле в районе подмосковной Малаховки.

Самолёт выполнял полёт по маршруту Жуковский — Симферополь, на борту находилось 226 пассажиров, в том числе маленькие дети, и семь членов экипажа. По меньшей мере 20 человек пострадали в результате жёсткой посадки.