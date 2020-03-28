https://static.news.ru/photo/e64807d2-70cc-11ea-ba8a-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Глава Ульяновской области Сергей Морозов упрекнул за безответственность жителей региона. По его словам, после введения нерабочей недели резко увеличились продажи мангалов, шашлыка и алкоголя.

Только спиртных напитков в магазинах стало продаваться больше на 40%, подчеркнул губернатор. Он счёл такое положение вещей несоответствующим эпидемиологической ситуации.

Мы о чём думаем? Друзья, это не каникулы, не пикник. Это жёсткие ограничительные меры! — сказал Морозов в видеообращении, посвящённом эпидемии коронавируса.

Губернатор призвал жителей области более серьёзно отнестись к необходимости самоизоляции, а также рассказал об ограничениях, которые вводятся в регионе. По его словам, не будут работать культурные и спортивные учреждения, спа-салоны и бани, а также магазины. Исключение будет сделано только для продуктовых супермаркетов и аптек.

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко назвал преступниками владельцев магазинов, которые снижают цены на алкоголь в связи с объявленной нерабочей неделей. По мнению депутата, их следует привлечь к ответственности, вплоть до закрытия торговых точек.