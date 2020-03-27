https://static.news.ru/photo/be068828-702e-11ea-98d8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ретейлеры, снижающие цены на алкоголь в связи с объявлением нерабочей недели из-за коронавируса, - преступники. Их следует привлечь к ответственности, вплоть до закрытия торговых точек, заявил первый зампред думского комитета по образованию и науке Геннадий Онищенко.

Удешевление спиртных напитков он назвал провокацией со стороны бизнеса и «подножкой тем благим намерениям, о которых говорят и президент, и правительство, и региональная власть».

По словам Онищенко, спиваться россияне не будут, но потребление алкоголя в таких условиях возрастёт, сообщает радио «Говорит Москва».

Ранее NEWS.ru писал, что в столице магазины с алкоголем не будут закрываться на карантин. Глав столичного департамента торговли Алексей Немерюк пояснил, что 70% ассортимента этих торговых точек составляет неалкогольная продукция.

Согласно последним данным, в России общее число заражённых составляет 1036 человек. За последние сутки выявили 196 случаев, из которых 157 – в Москве. Количество выздоровевших возросло до 45 человек. Умерли три человека. В мире заразились более 538 тысяч. Жертвами болезни стали 24,2 тысячи человек, выздоровели свыше 124 тысяч.