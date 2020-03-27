https://static.news.ru/photo/6ffe43d4-702c-11ea-b0d3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Московские власти не закроют алкомаркеты на время карантина по коронавирусу, потому что в них продаются продукты, а не только спиртное, заявил руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

По словам чиновника, в Москве «нет алкомагазинов», и 70% предложения торговых точек со спиртным — неалкогольная продукция.

Нельзя сказать, что за счёт того, что там ключевой ассортимент — это алкоголь, при этом там продаются продукты, то их надо закрыть, они не закрываются, но их нельзя назвать, что это чисто алкомагазин, — цитирует Немерюка РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, число заражённых коронавирусом в России превысило тысячу человек, в Москве обнаружили 703 пациента с COVID-19. С 28 марта в столице закроются все рестораны, бары, городские парки, непродовольственные магазины и другие предприятия сферы услуг. Открытыми останутся только продуктовые и аптеки.