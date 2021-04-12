В Уфе обидчика блогера Варламова арестовали на 15 суток

https://static.news.ru/photo/c0da7404-9b90-11eb-9919-96000091f725_660.jpg Фото: Московский городской суд/facebook.com

Мировой судья в Уфе назначил 15 суток ареста за вождение машины в пьяном виде хулигану, который приставал в центре города к блогеру Илье Варламову. Об этом сообщили в ГИБДД по Башкирии.

Инцидент произошёл в столице республики. Трое пьяных жителей Уфы начали приставать к блогеру, который прибыл в город по приглашению главы региона Радия Хабирова для участия в стратегической сессии. Хулиганам не понравились стиль одежды и причёска заезжей знаменитости. Кроме того, они попытались отобрать у него дорогую фототехнику.

Блогер увидел, как один из пристававших к нему садится за руль и уезжает. Варламов позвонил в полицию и назвал номер машины.

Чуть позже дорожные инспекторы задержали уфимца за вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, его обвинили в оставлении места аварии.

За оставление в нарушение правил дорожного движения места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся, водитель Dodge постановлением мирового судьи привлечён к ответственности в виде ареста сроком на 15 суток, — цитирует сообщение РИА Новости.

В ближайшее время суд планирует рассмотреть административный материал, согласно которому водителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.

Как писал NEWS.ru, блогера спас от агрессивных граждан забор, который тот раскритиковал. Хулиганы были слишком пьяны, чтобы перелезть через него.