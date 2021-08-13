В Уфе мужчина напал с ножом на полицейских

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В Уфе вооружённый ножом мужчина атаковал полицейских. Они обезвредили его, применив оружие. Об этом «Интерфаксу» рассказал источник в правоохранительных органах.

Он уточнил, что инцидент произошёл на улице Менделеева.

Был неадекватный мужчина с ножом, сотрудник патрульно-постовой службы применил табельное оружие. Ранил его, обезвредил, — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что нападавший получил ранение в живот. Злоумышленник жив и находится в больнице.

Ранее сообщалось, что нападению мужчины с ножом подверглись сотрудники полиции в Грозном. В ответ они применили оружие, ранив нападавшего. Тот был госпитализирован и впоследствии умер.

В Ростовской области задержанный за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью мужчина избил троих сотрудников полиции в изоляторе временного содержания. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье о применении насилия к представителю власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ).