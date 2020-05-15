В Тюменской области разрешили посещение кладбищ

Власти Тюменской области позволили жителям ходить на кладбища. Разрешение начало действовать с 15 мая.
Об этом сообщает региональный оперативный штаб по профилактике коронавируса. По его данным, ранее посещать кладбища можно было только для оформления услуг по погребению и участия в похоронах,
Жители региона с 15 мая могут ходить на кладбища вне зависимости от жизненных обстоятельств, — говорится в сообщении.
Кроме того, областные власти расширили список учреждений, которые могут вернуться к работе в полном объёме. В частности, поликлиники возобновят профилактические медосмотры и проведение плановой диспансеризации.
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