В Тюменской области разрешили посещение кладбищ

https://static.news.ru/photo/a6ce5718-96c5-11ea-85ee-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Власти Тюменской области позволили жителям ходить на кладбища. Разрешение начало действовать с 15 мая.

Об этом сообщает региональный оперативный штаб по профилактике коронавируса. По его данным, ранее посещать кладбища можно было только для оформления услуг по погребению и участия в похоронах, передаёт РИА Новости.

Жители региона с 15 мая могут ходить на кладбища вне зависимости от жизненных обстоятельств, — говорится в сообщении.

Кроме того, областные власти расширили список учреждений, которые могут вернуться к работе в полном объёме. В частности, поликлиники возобновят профилактические медосмотры и проведение плановой диспансеризации.

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