https://static.news.ru/photo/f1fdf5d8-393f-11ea-b747-fa163e074e61_660.jpg Фото: Erhard Nerger/imagebroker.com/Global Look Press

В городе Лихославле Тверской области в парках появились гадюки. Очевидец сфотографировал змею, греющуюся на солнце посреди зимы.

По словам биологов, очевидно, из-за тёплой зимы у змей запустился механизм метаболизма и они вновь готовы к жизни. Вскоре могут проснуться также ящерицы и лягушки. Однако если резко наступит холод, то эти животные погибнут.

Даже лабораторные эксперименты по выведению из анабиоза с последующим введением в него животных всегда приводили к гибели существа. Так что это эксперимент природы, и я хочу сказать, очень безжалостный эксперимент, — заявил TVTVER.RU кандидат биологических наук Дмитрий Ильяшенко.

Также отмечается, что из-за аномального тепла в лесах области были замечены грибы, а в Ботаническом саду Тверского госуниверситета распустились подснежники.

Как писал NEWS.ru, 17 января температура воздуха в Москве вторые сутки подряд обновляет рекорд. За всю историю метеонаблюдений, которая ведётся 140 лет, это самый тёплый январь в столице.