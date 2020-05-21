В Татарстане телеведущей с симптомами COVID-19 отказали в тесте

https://static.news.ru/photo/fc3481e6-9b70-11ea-ba4e-fa163e074e61_660.jpg Альбина Асылгараева Фото: albina_asilgaraeva/instagram.com

В Татарстане медики отказались брать анализ на коронавирусную инфекцию у ведущей местного телеканала Альбины Асылгараевой. Женщине, у которой налицо были все основные симптомы заболевания, пришлось сдать платный анализ.

Врачи из моей поликлиники отказались делать тест, но выписали двухнедельный больничный и лечение от ОРВИ. Причина отказа: нет контактов с больными и я не прилетела из-за границы, — рассказала она изданию «Подьём».

Асылгараева рассказала, что у неё наблюдался весь набор признаков коронавирусной инфекции: температура, насморк, ангина, сыпь, потеря обоняния. Платный анализ подтвердил наличие COVID-19 в организме. Сейчас она идёт на поправку.

Ранее NEWS.ru писал, что во Владимирской области врачи отказали в помощи женщине, муж которой заболел коронавирусом. Узнав о диагнозе супруга, женщина обратилась в поликлинику, чтобы понять, есть ли у неё пневмония. В поликлинике на просьбу жительницы выдать направление на компьютерную томографию лёгких ответили отказом