В СЖР отреагировали на угрозу Зеленского отправить за решётку «Скабеевых»

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При поиске работы необходимо проявлять инициативу и не ждать, когда потенциальный работодатель откликнется на ваше резюме, сообщил РИАМО генеральный директор кадрового агентства HR Consult Вадим Морозов. По словам эксперта, самое важное для соискателя — это активно откликаться на имеющиеся вакансии. Кроме того, большое значение имеет и правильно составленное резюме.

Самый главный совет, который можно дать в текущей ситуации — это активно искать работу. Для этого нужно сделать апгрейд своего резюме под свою профессию. Для этого нужно убедиться, соответствует ли...