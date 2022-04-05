В СЖР отреагировали на угрозу Зеленского отправить за решётку «Скабеевых»

Глава Союза журналистов России Владимир Соловьёв в беседе с NEWS.ru назвал недопустимыми угрозы президента Украины Владимира Зеленского в адрес сотрудников российских СМИ. Подобное обращение лидера соседнего государства является, по его словам, признаком «бессилия, осознанием того, что именно наши журналисты говорят правду».
Подобные заявления от президента страны абсолютно недопустимы и могут вызвать разве что недоумение и сожаление. Вряд ли они как-то повлияют на работу наших военкоров. Предоставить нашим журналистам дополнительную охрану в ситуации боевых действий вряд ли представляется возможным, но я знаю, что коллеги в самых опасных районах почти никогда не работают одни, их прикрывают наши военные или поездки с охраной организуются пресс-службами республик ДНР и ЛНР, — отметил Соловьёв.
Ранее Зеленский пригрозил «решёткой в лучшем случае» всем «Скабеевым, вечерним ************, фронтовым лгунам и их руководителям».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу CBS сообщил, что Киев не получил ни от одной страны в мире, включая США, гарантий безопасности, которых власти добиваются для урегулирования с Россией. Украинский лидер напомнил, что стране нужны юридические гарантии с описанием вооружений, человеческого фактора, санкционной политики, а также превентивного реагирования.