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В Свердловской области изучат опыт введения QR-кодов в транспорте

Замгубернатора Свердловской области рассказал о введении QR-кодов в транспорте
13:12, 24 ноября 2021
В Свердловской области изучат опыт введения QR-кодов в транспорте Фото: transportekaterinburg/vk.com
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Власти Свердловской области прорабатывают вопрос введения QR-кодов в общественном транспорте, но конкретное решение пока не принято. Как заявил на брифинге заместитель губернатора Павел Креков, представители министерств намерены изучить соответствующий опыт Татарстана, где такая мера уже введена, пишет портал E1.ru.

Креков признал, что общественный транспорт представляет собой сложную систему, в которую включены не только автобусы, троллейбусы, трамваи, но и междугородние электрички. Поручение о выезде в Татарстан специальной группы, которая рассмотрит практику введения QR-кодов на общественном транспорте и оценит её успешность, было дано накануне на заседании оперативного штаба.

Решение будет зависеть от эпидемиологической ситуации, — подчеркнул замгубернатора.

Ранее сообщалось, что Татарстан стал первым регионом России, который ввёл систему QR-кодов в общественном транспорте. Цифровое подтверждение вакцинации от коронавируса или перенесённого заболевания спрашивают не только на входе в транспорт, но и в билетных кассах. QR-контролёров в регионе набирали с 16 ноября. По словам властей, система может быть отменена в случае улучшения санитарно-эпидемиологической ситуации.

Между тем 22 ноября в первые часы после введения системы QR-кодов в Казани из общественного транспорта высадили 500 пассажиров из-за отсутствия подтверждающих документов. На остановочных пунктах собрались очереди, имел место ряд инцидентов с кондукторами, на некоторых маршрутах не работали системы считывания.

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