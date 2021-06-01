В суде подтвердили пропажу Антона Бережного, обвиняемого в убийстве гея

https://static.news.ru/photo/91beb9f6-c2d1-11eb-a81a-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пресс-служба Басманного суда подтвердила, что Антон Бережной, обвиняемый в убийстве гея, не явился на судебное заседание после перерыва. Заседание по этой причине отложили.

Судебное заседание в отношении Антона Бережного отложено ввиду неявки подсудимого после перерыва в судебном заседании! В отсутствие присяжных председательствующим вынесено постановление о приводе подсудимого на 2 июня в 10 часов! — сказала пресс-секретарь суда Ирина Софинская.

Он добавила, что мера пресечения в отношении Бережного не избиралась.

Как сообщает ЛГБТ-группа «Стимул», сегодня коллегия присяжных должна была вынести свой вердикт о виновности или невиновности Бережного. Подсудимый исчез во время перерыва в заседании и оставил в суде свой паспорт, передал «Стимулу» адвокат потерпевшей стороны Артём Лапов.

В сентябре 2020 года Мосгорсуд отменил оправдательный приговор Бережному и направил дело на новое рассмотрение.

6 февраля 2020 года присяжные оправдали Бережного по статье «Убийство», однако признали виновным в побоях. Сам инцидент произошёл в июне 2019 года рядом с Курским вокзалом. Подсудимый напал на двух молодых людей нетрадиционной ориентации с ножом, один из них в результате умер, второму удалось выжить. Выживший потерпевший утверждал, что нападение связано именно с ориентаций, Бережной оскорблял их, используя обсценную лексику. Сам подсудимый говорил в суде, что погибший «упал на нож».