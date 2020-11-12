В столичных школах не будет ноябрьских каникул

https://static.news.ru/photo/3d1f3cb8-24ca-11eb-a2ac-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В школах Москвы ноябрьских каникул в 2020 году не будет, так как октябрьские каникулы были двухнедельными и прошли во всех школах в одно и то же время.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного департамента образования и науки. Осенние каникулы, по решению мэра города Сергея Собянина, прошли во всех столичных школах одновременно в период с 5 по 18 октября. С 19 октября учащиеся 1–5 классов вернулись к обучению в очном формате, а ученики 6–11 классов продолжили учиться в дистанционном формате до 22 ноября.

Как отметили в департаменте, осенние каникулы в этом учебном году уже прошли, поэтому следующими каникулами будут зимние.

После осенних каникул следуют зимние, — сообщили в пресс-службе.

Ранее NEWS.ru писал о том, что на территории России уже 28 школ закрыты на карантин из-за пандемии коронавирусной инфекции нового типа. Об этом 12 ноября сообщили представители Министерства просвещения.