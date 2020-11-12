В столичных школах не будет ноябрьских каникул

В школах Москвы ноябрьских каникул в 2020 году не будет, так как октябрьские каникулы были двухнедельными и прошли во всех школах в одно и то же время.
Об этом
Как отметили в департаменте, осенние каникулы в этом учебном году уже прошли, поэтому следующими каникулами будут зимние.
После осенних каникул следуют зимние, — сообщили в пресс-службе.
Ранее NEWS.ru писал о том, что на территории России уже 28 школ закрыты на карантин из-за пандемии коронавирусной инфекции нового типа. Об этом 12 ноября сообщили представители Министерства просвещения.