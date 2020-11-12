В России 28 школ закрыли на карантин из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/06b70b0e-24b8-11eb-ab6a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На территории России уже 28 школ закрыты на карантин из-за пандемии коронавирусной инфекции нового типа. Об этом 12 ноября сообщили представители Министерства просвещения.

Обнародованная ведомством инфографика свидетельствует о том, что на карантин сейчас закрыты 0,7% российских школ.

В 28 школах в 13 регионах сохраняются карантинные меры в связи с распространением COVID-19, — отмечается в Telegram-канале министерства «Большая перемена».

Два дня назад было известно о 26 закрытых школах.

Как писал NEWS.ru, петиция с предложением перевести всех школьников и студентов на дистанционное обучение собрала в Тульской области более 20 тысяч голосов. Ранее решение местных властей вернуть учащихся в классы после каникул вызвало недовольство у ряда жителей Курской области. При этом в ряде субъектов, например, в Хабаровском крае и в Подмосковье, решение о переводе школьников на дистанционное обучение оставили за родителями. Такая возможность рассматривается и в Ленинградской области.

Но, по мнению бывшего главного санитарного врача России, депутата ГД Геннадия Онищенко, решение о переводе учащихся на дистанционку должны принимать профессионалы с учётом текущей эпидемиологической ситуации в конкретном регионе.