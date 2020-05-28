В столичной мэрии назвали условие открытия парикмахерских в городе

https://static.news.ru/photo/6b589d28-a0df-11ea-be48-fa163e074e61_660.jpg Фото: Marilla Sicilia/Keystone Press Agency/Global Look Press

Глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк заявил, что парикмахерские и другие предприятия, закрытые из-за пандемии коронавируса, откроются, если жители города будут соблюдать введённые ограничения.

Об этом он сказал в эфире Первого канала. По его словам, в салонах красоты люди контактируют друг с другом на протяжении длительного времени, что в данный момент небезопасно, поэтому возобновление их работы на сегодняшний день преждевременно.

Если мы не получим роста выявления заболевших, то, соответственно, я думаю, что в ближайшее время, скорее всего, будет и послабление для других отраслей торговли и бытовых услуг, — сказал чиновник.

Он отметил, что руководство города пристально следит за динамикой распространения заболевания.

Ранее NEWS.ru писал о том, что российская столица в борьбе с распространением коронавирусной инфекции нового типа продемонстрировала один из лучших мировых показателей. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.