В столице стартовал конкурс «Маршруты по Москве»

https://static.news.ru/photo/d6f73ee0-d564-11ea-91cc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В российской столице стартовал общегородской конкурс «Маршруты по Москве», в рамках которого горожане смогут рассказать о любимых местах города.

Сообщение об этом появилось на портале мэра и правительства Москвы. Участникам конкурса предлагается рассказать о своих любимых местах столицы, а также изучить маршруты и представить их организаторам в период с 3 по 21 августа. Сделать это можно на сайте конкурса, передаёт «Москва 24».

Жюри и горожане путём онлайн-голосования выберут лучшие туристские маршруты в округах и районах столицы. Итоги будут подведены 3 сентября. Финалисты и победители конкурса получат подарки от Мостуризма, комитета общественных связей и молодёжной политики города, а также от цифровой туристической платформы Russpass, услугами которой с момента её запуска 20 июля 2020 года уже воспользовались более пяти тысяч человек. Итоги будут опубликованы на сайте москвастобой.рф.

Ранее NEWS.ru писал о том, что туристический сектор потерял из-за пандемии коронавируса $320 млрд. Это более чем втрое превышает убытки отрасли во время глобального экономического кризиса в 2009 году.