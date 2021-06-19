В США 12 человек погибли из-за бури

https://static.news.ru/photo/335aedf4-d1ee-11eb-8524-96000091f725_660.jpg Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В американском штате Алабама циклон вызвал проливные дожди, наводнения и сильный ветер, что привело к гибели 12 человек. Об этом сообщает USA Today.

Не менее 10 человек, в том числе девять детей, умерли при столкновении двух автомобилей. Причиной ДТП стали погодные условия, пишет газета.

Ещё двое — взрослый и ребёнок — погибли при падении дерева на жилой дом.

Ранее сообщалось, что на территории северного индийского штата Уттар-Прадеш произошла авария, в результате которой погибли по меньшей мере 17 человек. Ещё пятеро получили ранения.