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В США 12 человек погибли из-за бури

20:09, 20 июня 2021
Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В американском штате Алабама циклон вызвал проливные дожди, наводнения и сильный ветер, что привело к гибели 12 человек. Об этом сообщает USA Today.

Не менее 10 человек, в том числе девять детей, умерли при столкновении двух автомобилей. Причиной ДТП стали погодные условия, пишет газета.

Ещё двое — взрослый и ребёнок — погибли при падении дерева на жилой дом.

Ранее сообщалось, что на территории северного индийского штата Уттар-Прадеш произошла авария, в результате которой погибли по меньшей мере 17 человек. Ещё пятеро получили ранения.

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