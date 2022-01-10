В СПЧ высказались против использования биометрии в побочных целях

Биометрические данные нельзя использовать в иных целях, не предусмотренных изначально, заявил президент аналитической компании «Крибрум», член СПЧ Игорь Ашманов «Парламентской газете». Он рассказал, как знакомый сдал биометрию для оплаты проезда, но с помощью этих данных его начали штрафовать.

Очень инновационно продвинутый мужчина узнал, что можно платить лицом в метро, зарегистрировался в Face Pay, сдал биометрию и стал ездить. Через пару дней ему прилетел штраф за проезд в метро без маски — три тысячи рублей. Остальные тоже ездят без маски, но их нельзя идентифицировать по лицу. Его можно, и он не знает, как теперь отозвать своё лицо из этой системы и кому оно ещё досталось, — сообщил Ашманов.

Данная ситуация является нарушением, так как обрабатывать персональные данные можно только с заявленной целью, подтвердила глава рабочей группы по информационной безопасности нацпроекта «Цифровая экономика» Наталья Касперская. Она предложила запретить собирать биометрические данные в единую базу.

В свою очередь советник президента, председатель СПЧ Валерий Фадеев напомнил, что гражданин должен иметь возможность свои данные отозвать.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о создании единой государственной системы биометрических данных. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Согласно документу, правительство будет регулировать порядок работы госсистемы и утверждать, какие данные для каких случаев могут использоваться.