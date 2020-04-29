В СПЧ рассказали, на что работники чаще всего жалуются в период пандемии

https://static.news.ru/photo/ab4d2926-8a19-11ea-aa94-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека рассказал, что в период пандемии около 40% жалоб связаны с нарушением трудовых прав.

По словам председателя постоянной комиссии СПЧ Бориса Кравченко, чаще всего работодатель вынуждает сотрудника либо уволиться по собственному желанию, либо взять отпуск за свой счёт, также компании отказываются оплачивать время в нерабочие дни.

23% обратившихся на горячую линию СПЧ жалуются на отказ отпустить работников в нерабочие дни или перевести их на удалённый режим работы, 12% человек говорят о сильном сокращении зарплаты. От 3,5% до 4% работников вынуждены брать оплачиваемый отпуск или больничный.

Растёт процент обратившихся, у которых возникли проблемы с оформлением на бирже труда и получением пособия по безработице, — рассказал ТАСС Кравченко.

NEWS.ru писал, что в Минтруде заявили, что официальное число безработных в России составляет 950 тысяч человек. В министерстве прогнозируют, что их число может значительно увеличиться из-за пандемии коронавируса.