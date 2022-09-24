В СПЧ призвали не распространять «бронь» от мобилизации на всех айтишников Глава СПЧ Фадеев: «бронь» от мобилизации не должна быть у всех IT-специалистов

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«Бронь» от частичной мобилизации не должна распространяться на всех IT-специалистов, поскольку они работают в разных сферах, заявил глава Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев. По его мнению, призыву не должны подлежать только некоторые категории айтишников, сообщается в письме на имя министра обороны России Сергея Шойгу.

Он отметил, что программисты бывают разными: среди них есть те, кто занимается разработкой видеоигр или принимает ставки в букмекерских конторах. Абсолютно всех специалистов данной сферы «выгораживать» не стоит.

Чем они нужнее в тылу, чем токари? <...> «Бронь» должна распространяться не на всех IT-специалистов, а на тех, кто работает с технологиями военного и двойного назначения, обеспечивает работу критической информационной инфраструктуры и системообразующих компаний, в том числе в сфере промышленности, — заявил Фадеев.

Он добавил, что отсрочка от мобилизации также должна предоставляться тем работникам, которых невозможно заменить оперативно. В числе таковых глава СПЧ назвал учителей и медработников, которые трудятся в сельской или труднодоступной местности, соцработников, оказывающих помощь в виде сопровождаемого проживания.

Ранее Фадеев призвал Минобороны устранить нарушения, допускаемые при проведении мобилизации, и неукоснительно следовать правилам призыва. Он отметил, что некоторые военкоматы исходят из логики «палочной системы» и призывают людей без боевого опыта и неподходящих по возрасту.