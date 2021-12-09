В СПЧ предложили выдавать QR-коды обладателям высоких титров антител

Председатель Совета при президенте России по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев предложил выдавать QR-коды россиянам, выздоровевшим от коронавируса и имеющим высокие титры антител. Свою инициативу он изложил в ходе встречи с главой государства. Трансляцию вели федеральные телеканалы.

Было бы правильно при наличии высокого уровня антител, такого же, как после прививки, выдавать этим людям код как переболевшим, — отметил Фадеев.

Он напомнил, что в законопроекте предусматривается выдача QR-кодов привившимся от коронавируса и переболевшим. Однако, по словам Фадеева, множество россиян не попали в списки официально переболевших. По этой причине они не смогут получить код, хотя у них есть антитела.

Наряду с этим глава СПЧ привёл в пример своего знакомого, который перенёс коронавирус более года назад, но у него до сих пор сохраняется высокий титр антител. Фадеев задался вопросом, необходимо ли ему прививаться в таком случае.

Ранее с аналогичной инициативой выступила фракция «Новые люди». Её члены, ссылаясь на мнение экспертов, считают, что основанием для выдачи QR-кодов может быть как наличие антител, так и высокий Т-клеточный иммунитет.

Власти пока окончательно не определились, стоит ли вводить обязательные QR-коды, поскольку большинство населения страны против этой меры. Решение будет зависеть от эпидситуации, уровня коллективного иммунитета, темпов вакцинации и других показателей.