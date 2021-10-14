Члены Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Ева Меркачева и Леонид Никитинский предложили не признавать международные премии и призы поводом для включения в реестр иноагентов. О соответствующем законопроекте они сообщили «Интерфаксу».

Мы с Леонидом представили законопроект о поправках в два документа об иноагентах (НКО и физлиц), — цитирует её агентство.

Она добавила, что члены Совета предложили не считать международные премии и призы поводом для включения в реестр иностранных агентов. Кроме того, из категории зарубежного финансирования следует исключить средства на транспортные расходы и проживание, связанные с участием в международных конференциях.

Кроме того, Мeркачева и Никитинский предлагают предупрeждать некоммерческие организации или физических лиц до мoмента признания их иноaгентами и предоставить им три месяца для того, чтобы направить в уполномоченный орган мотивировaнный ответ и предпринять действия в целях исключения указанных основaний.

Ранее посол Европейского союза в России Маркус Эдерер заявил, что российский закон об иноагентах противоречит международным обязательствам государства и ведёт к стигматизации граждан.