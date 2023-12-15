В СПбГУ раскрыли, кто создал виртуального «двойника» Путина В СПбГУ заявили, что «двойника» Путина создал «студент с высокими оценками»

Фото: kremlin.ru/Сергей Бобылёв, ТАСС

Владимир Путин во время пресс-конференции

Виртуального «двойника» президента России Владимира Путина создал «студент с высокими оценками, преуспевающий в учебе», заявили NEWS.ru в пресс-службе Санкт-Петербургского государственного университета. В СПбГУ подчеркнули, что вуз не имеет отношения к подготовке вопроса, заданного «двойником» во время пресс-конференции главы РФ «Итоги года».

Это не первокурсник. Им стал студент с высокими оценками, преуспевающий в учебе, как и большинство универсантов, которые изучают в СПбГУ цифровые технологии и искусственный интеллект. Наш главный выпускник — Владимир Владимирович Путин — человек, которого не сможет повторить или превзойти ни одна нейросеть. Университет не принимал участие в подготовке данного вопроса, — добавили в СПбГУ.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков во время выступления на марафоне общества «Знание» в рамках выставки-форума «Россия» опроверг слухи о наличии двойников у Владимира Путина. По его словам, президент у России только один.

Песков регулярно комментирует слухи о наличии двойников у президента РФ Владимира Путина. В октябре он также опроверг сообщения об этом, отметив, что такие утверждения не вызывают ничего, кроме улыбки.