https://static.news.ru/photo/5bce1cc4-c4e0-11e9-88e7-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский в беседе с News.ru прокомментировал сообщения о том, что премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минтруду представить позицию о перспективах введения четырёхдневной рабочей недели.

Абсолютно прав Дмитрий Анатольевич, поручив этот вопрос серьёзно обсудить, взвесить со всех сторон и посмотреть в том числе с точки зрения не только трудовых отношений, но и экономических. Это, да, социально хорошо звучит: меньше работать при той же зарплате. А позволяют ли экономические условия, производительность труда? Что будет с экономикой, что будет с социальной сферой, что будет со сферой бюджетной?.. Это всё нужно изучить и оценить. Это красиво звучит, красивая социальная идея, но сможем ли мы её в ближайшее время реализовать, давайте всё-таки пообсуждаем, — сказал Рязанский.

По его словам, переход на четырёхдневную рабочую неделю может быть ближайшим будущим в России.

Без серьёзного обоснования того, как это может быть реализовано, на сегодняшний день, будем говорить, немножко звучит фантазийно. Но в жизни всегда должно быть место некой такой «мечте». Может быть, это наше ближайшее будущее. Как и раньше, когда переходили из одного режима трудовых отношений в другой, — заключил он.

Минтруд должен до 30 сентября представить в правительство отчёт о перспективах введения в России четырёхдневной рабочей недели. Это следует из перечня поручений, данных премьер-министром Дмитрием Медведевым.