https://static.news.ru/photo/5484bbce-32a6-11ea-8ebe-fa163e074e61_660.jpg Константин Косачев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Запад в лице НАТО получил от Соединённых Штатов Америки «чувствительную пощёчину». Такое заявление в четверг, 9 января, сделал глава Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

Таким образом он прокомментировал ситуацию, связанную с отношениями НАТО, США и Ирана, сложившуюся в последнее время.

Сенатор отметил: позиции США на Ближнем Востоке пошатнулись. Трамп, по мнению Косачева, изначально рассматривал убийство иранского генерала Касема Сулеймани в качестве «прекрасного начала избирательной кампании 2020 года». Однако после удара «что-то пошло не так».

Это что-то отразилось в колоссальном сплочении иранской нации вокруг казавшегося ещё накануне ослабленным высшего руководства в Тегеране; в единогласно принятом решении парламента Ирака разорвать военное сотрудничество с США, — пишет сенатор в Facebook.

Относительно «пощёчины» НАТО со стороны Штатов Косачев отметил, что сегодняшнее положение показывает: все разговоры о коллективной защите от общих военных и террористических угроз, о коллективной ответственности за происходящее в мире для Вашингтона не более чем «пряник», когда не хочется пользоваться «кнутом» .

3 января во время ракетного обстрела силами США аэропорта Багдада (Ирак) был убит глава спецподразделения «Кудс» иранского Корпуса стражей Исламской революции Касем Сулеймани. В Вашингтоне заявили, что располагают информацией о том, что генерал планировал в ближайшее время произвести атаки на дипломатов и военных США.

После случившегося иракский парламент одобрил резолюцию с требованием к правительству вывести с территории страны все иностранные войска. 6 января президент США Дональд Трамп заявил, что Багдад ждут «небывалые санкции», если страна решится на такое. Хорватия при этом вывела войска из Ирака и перебросила их в Кувейт. Военнослужащие находились на территории страны в составе миссии НАТО, писал NEWS.ru.