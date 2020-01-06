https://static.news.ru/photo/11b71ec4-31e1-11ea-af1c-fa163e074e61_660.jpg Константин Косачев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России скорбят вместе с народом Украины в связи со страшной авиакатастрофой, произошедшей с самолётом Boeing 737 в Тегеране. Однако в настоящее время никаких поспешных версий строить нельзя, причины произошедшего установит только следствие.

Так на своей странице в социальных сетях написал глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

По его словам, в настоящее время российское посольство выясняет, были ли на борту граждане РФ.

Как бы то ни было, искренние соболезнования всем родственникам и близким погибших, вне зависимости от гражданства. Скорбим вместе с народом Украины, — пишет сенатор в Facebook.

Как ранее писал NEWS.ru, представитель спасательной службы аэропорта имени Имама Хомейни Хуссейн Куливанд сообщил, что никто не выжил в авиакатастрофе, произошедшей с бортом «Международных авиалиний Украины». По данным спасателей, на борту было 177 человек.