В Совфеде сочли возможным не вводить новый режим самоизоляции

https://static.news.ru/photo/850b9c72-06e0-11eb-ab5c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Всеобщий режим самоизоляции в России повторно вводить не будут. Это не потребуется, так как нынешние возможности медицины позволяют не вводить подобные ограничения, считает первый замглавы комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

Он пояснил, что с периода первой волны «появился опыт диагностики, лечения новой коронавирусной инфекции». В связи с этим, полагает сенатор, «требования будут мягче», чем в прошлый раз.

Вместе с тем, подчеркнул он, режима самоизоляции для пожилых вряд ли удастся избежать. Дело в том, что у людей старшего поколения уже ослаблен иммунитет, к ним нужно особое, бережное отношение в условиях пандемии.

Рязанский также высказался за ужесточение требований к соблюдению масочного режима.

Еду на работу — рядом в маршрутке только два-три человека в маске. Нужно жёстче требовать соблюдения мер безопасности, — цитирует сенатора РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что в России зафиксировали 10 888 новых случаев коронавируса. Это стало максимальным значением с 12 мая.

Кроме того, впервые за несколько месяцев коэффициент распространения коронавируса в России вырос до 1,2. Это даёт право вернуть режим ограничений, если власти на местах посчитают такое необходимым.