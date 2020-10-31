В Совфеде прокомментировали новые ограничения для сенаторов

https://static.news.ru/photo/d19b5f3a-1c59-11eb-a601-fa163e074e61_660.jpg Фото: council.gov.ru

Ограничения для сенаторов, которые предусматривает новый законопроект президента направлены на унификацию избирательного законодательства в области пассивного права. Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

Ранее сообщалось, что законопроект, внесённый президентом РФ Владимиром Путиным в Госдуму, предусматривает ряд ограничений для лиц, которые желают стать сенаторами. Так, они не должны иметь счетов и вкладов за рубежом, а также двойного гражданства. Кроме того, сенатором не сможет стать человек с судимостью за особо тяжкие преступления в течение 15 лет после ее погашения, а также в течение 10 лет после снятия судимости за тяжкие преступления и пяти лет - за средние.

Данные нормы просто приводят ограничения для кандидатов в сенаторы и ограничения пассивного избирательного права к единому знаменателю, — цитирует РИА Новости Клишаса.

Как писал NEWS.ru, глава комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что проверять каждого члена верхней и нижней палаты парламента на наличие иностранного гражданства никто не собирается, но если выяснится, что данный факт имеет место быть, парламентарий лишится своих полномочий.