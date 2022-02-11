«Исторический минимум»: Центробанк об уровне безработицы

Уровень безработицы в России по-прежнему находитcя на историческом минимуме, а число вакансий — на исторических максимумах. Об этом говорится в преcс-релизе Банка России. В декабре 2021 года регулятор уже отмечал, что число ваканcий находится на пике.

Уровень безработицы находится на историческом минимуме, а число вакансий — на исторических максимумах. Ситуация на рынке труда указывает на то, что в дальнейшем увеличение устойчивых темпов роста российской экономики будет прежде всего определяться темпами роста производительности труда, — отмечается в сообщении.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что безработица в России держится на минимальном уровне в 4,3%.

Также стало известно, что дефицит работников в России достиг максимума за семь лет. Москва и целый ряд регионов сегодня остро нуждаются в рабочей силе. В мае 2021 года число открытых вакансий достигло 2,1 миллиона и не опускается уже на протяжении шести месяцев, а с октября 2020-го по октябрь 2021 года потребность в кадрах увеличилась почти на четверть.

На ситуацию повлиял в том числе и отток трудовых мигрантов: 68% вакансий приходится на рабочие специальности. Особенно сильно нуждаются в притоке специалистов Москва, Красноярский край, Ростовская, Амурская и Иркутская области.