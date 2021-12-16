В Совфеде предложили конфисковывать машины блогеров, часто нарушающих ПДД

У видеоблогеров и других автовладельцев, регулярно нарушающих ПДД и являющихся источником повышенной общественной опасности, необходимо конфисковывать машины, заявил РИА Новости сенатор Александр Башкин. По его словам, в погоне за «хайпом» и популярностью блогеры совершают опасные выходки и одновременно с этим привлекают всё больше внимания зрителей.

Видимо, действительно необходимо проанализировать сложившуюся ситуацию, и если водитель — собственник автомобиля, при этом являющийся источником повышенной опасности для окружающих, то автомобиль надо конфисковывать. Конечно, при условии многократных правонарушений, при условии, что он представляет серьёзную общественную опасность, — сказал сенатор.

Он также уточнил, что одновременно с этим должна вестись и серьёзная разъяснительная работа и меры наказания дадут эффект лишь в совокупности с ней.

Ранее пранкер и автоблогер Михаил Литвин опубликовал в Instagram ролик, в котором ездит на машине по торговому центру в подмосковном Одинцово. Он заявил, что без прав «выкручивается, как может» и «арендовал тэцэшку под себя». Позже представители ТЦ заявили, что видео было постановочным. По данным СМИ, Литвина лишили водительского удостоверения в мае 2021 года, однако он сдал документ только в августе и с тех пор за ним не обращался.

Российский спортивный блогер Артём Тарасов назвал поступок Литвина «непонятным», учитывая истории его «гоняющих» коллег. Судя по всему, Тарасов имел в виду гибель Саида Губденского, а также ДТП с участием Эдварда Била.