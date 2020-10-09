В Совфеде опасаются дефицита мест в больницах для пациентов с COVID-19

https://static.news.ru/photo/75d4b87a-0a22-11eb-a28f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Число случаев заражения коронавирусом в России растёт. Во многих регионах количество коек в стационарах для таких пациентов практически исчерпано. Об этом заявил член комитета Совфеда по социальной политике Владимир Круглый.

Система здравоохранения — так же, как и весной — испытывает очень серьёзные нагрузки, — сказал сенатор «Парламентской газете».

В качестве примера он привёл Волгоградскую область, отметив, что там на 90% заняты профильные лечебные учреждения. По словам парламентария, подобная ситуация наблюдается и во многих других субъектах.

Сейчас нужно будет дополнительные мощности разворачивать, поскольку количество больных уже критическое, — отметил Круглый.

Ранее NEWS.ru писал, что 9 октября в России зафиксирован максимальный с начала пандемии суточный прирост заражений коронавирусом — 12 126 случаев. Всего за это время в стране заболели более 1,2 млн человек.

Большинство новых случаев заражения выявлено в Москве — 3701. В первую тройку также входят Санкт-Петербург (469) и Подмосковье (411).

По уровню заболеваемости в мире Россия продолжает занимать четвёртое место после США, Индии и Бразилии.