В Совете Федерации 31 марта прошло внеочередное планерное заседание, в ходе которого был одобрен законопроект о введении штрафов за продажу лекарственных средств по завышенным ценам.
Согласно правовой норме, указанное нарушение будет караться денежным взысканием в размере до 500 тысяч рублей для должностных лиц. Индивидуальные предприниматели и юридические лица будут оштрафованы на двукратную выручку, полученную за весь период продаж лекарств по завышенным ценам,
Составлением протоколов по соответствующим правонарушениям будут заниматься сотрудники ФАС и Росздравнадзора.
Как ранее передавалNEWS.ru, 31 марта поправку о введении штрафов за продажу лекарств по завышенным ценам приняли депутаты Госдумы РФ.
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