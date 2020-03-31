https://static.news.ru/photo/3f29908c-7357-11ea-b496-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Совете Федерации 31 марта прошло внеочередное планерное заседание, в ходе которого был одобрен законопроект о введении штрафов за продажу лекарственных средств по завышенным ценам.

Согласно правовой норме, указанное нарушение будет караться денежным взысканием в размере до 500 тысяч рублей для должностных лиц. Индивидуальные предприниматели и юридические лица будут оштрафованы на двукратную выручку, полученную за весь период продаж лекарств по завышенным ценам, передаёт ТАСС.

Составлением протоколов по соответствующим правонарушениям будут заниматься сотрудники ФАС и Росздравнадзора.

Как ранее передавалNEWS.ru, 31 марта поправку о введении штрафов за продажу лекарств по завышенным ценам приняли депутаты Госдумы РФ.