В СК пришло обращение с просьбой проверить песню Manizha

https://static.news.ru/photo/a610147a-87cd-11eb-9fd3-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

В российский Следственный комитет пришло обращение, в котором содержится просьба проверить песню певицы Manizha, которая будет представлять РФ на «Евровидении» с песней «Русская женщина». Ведомство рассмотрит бумагу в установленном порядке. Об этом в четверг, 18 марта, журналистам сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Ранее соцсети раскололись на два противоборствующих лагеря после результатов отбора на песенный конкурс. И если раньше между собой ругались только соотечественники, то с обнародованием песни Manizha спор вышел на международный уровень.

Иностранцы в комментариях к песне высоко оценили талант певицы и саму композицию, но россиянам выбор девушки в качестве представительницы РФ на Евровидении не понравился. Множество высказываний россиян носило открыто ксенофобский характер. Некоторые граждане были недовольны выбором для международного конкурса из-за происхождения певицы — Manizha родом из Таджикистана.

Прежде рассерженные граждане уже обращались в органы правопорядка. Тогда это было прямое заявление на имя главы СК Александра Бастрыкина. Автор бумаги — редакция издания «Ветеранские вести». Журналисты заявили, что певица своим сценическим номером «оскорбляет достоинство русских женщин и нарушает национальное согласие в РФ».

Ещё одно заявление на Manizha написала некая общественная организация, рассказала представитель ведомства.

В Следственный комитет поступило обращение общественной организации с просьбой проверить слова из песни певицы Манижи на возможные противоправные высказывания. Обращение будет рассмотрено в установленном законом порядке, — цитирует Петренко РИА Новости.

Как ранее передавал NEWS.ru, Manizha, которая примет участие от России в песенном конкурсе «Евровидение», ответила на травлю шуточным роликом. В видео артистку назвали «не человеком».