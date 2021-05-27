В СК объяснили слова Бастрыкина о стрельбе в казанской школе

https://static.news.ru/photo/0c0c8248-bee4-11eb-989e-96000091f725_660.jpg Светлана Петренко Фото: sledcom.ru/Global Look Press

Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко объяснила слова главы ведомства Александра Бастрыкина о стрельбе в школе в Казани. Она отметила, что слова о якобы вине родителей в случившемся интерпретировали неверно, пишет РИА Новости.

По словам Петренко, сама фраза о том, что охраны в гимназии № 175 не было только из-за того, что родители школьников отказались её оплачивать, была вырвана из контекста.

В дальнейшем в своём выступлении председатель СК России высказался о том, что договор об охране образовательного учреждения был, но школа не охранялась, — подчеркнула официальный представитель ведомства.

Утром 11 мая на гимназию № 175 в столице Татарстана было совершено вооружённое нападение. Стрельбу в образовательном учреждении устроил Ильназ Галявиев, который ранее учился там. В результате атаки погибли девять человек и ещё 24 получили ранения. На молодого человека завели уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что трагедия в казанской гимназии произошла из-за отсутствия охраны в образовательном учреждении. По его словам, никто не охранял школу, потому что родители учеников не хотели платить за эту услугу.