В «Синих ведёрках» объяснили претензии к покинувшей место ДТП Собчак

Обсуждая смертельное ДТП в Сочи, где в одной из машин находилась телеведущая Ксения Собчак, необходимо учитывать два момента — формальный и неформальный, рассказал NEWS.ru координатор сообщества «Синие ведёрки» Пётр Шкуматов. Эксперт отметил, что претензии журналистке предъявляют как раз во втором случае, когда речь зашла о моральной ответственности, ведь Собчак практически сразу покинула место аварии.

Случилось страшное — погибли люди, и ты как минимум непосредственный очевидец произошедшего. Ты можешь каким-то образом помочь этим людям, помочь полиции в расследовании ДТП, как бы ты ни торопился. По идее, человек, осознающий свою гражданскую ответственность, должен был это сделать. Если бы Собчак осталась на месте ДТП, дала показания, рассказала, что произошло, наверно, здесь ни у кого бы не было каких-то претензий, — подчеркнул собеседник.

Он добавил, что даже первую помощь оказывать не обязательно, если очевидец не знает, как это делать, «возмутило людей именно то, что Собчак пересела в другую машину и уехала».

Мы помним ДТП на Ленинском проспекте [в Москве 25 февраля 2010 года] — абсолютно такая же ситуация, когда автомобиль, который вёз вице-президента ЛУКОЙЛа Анатолия Баркова, попал в аналогичную ситуацию, там тоже погибли люди. И общество выступило тогда однозначно — пассажир тоже разделяет часть, прежде всего, моральной ответственности за произошедшее, — напомнил Шкуматов.

Координатор «Синих ведёрок» добавил, что «вся эта история лежит в неформальной плоскости, никаких претензий к Собчак именно с точки зрения аварии, конечно, нет".

Если вдруг водитель не скажет, что она (Собчак. — NEWS.ru) требовала, скажем так, выехать на «встречку». Но я думаю, что водитель такого не скажет. По крайней мере пока что. В текущей ситуации придраться [к Собчак] <...> без вариантов. Вся дискуссия строится исходя из моральной оценки того, что произошло, — резюмировал Шкуматов.

ДТП произошло на трассе Адлер — Красная Поляна. Сообщается, что водитель Mercedes Олег Цой выехал на встречную полосу. Мужчина подчеркнул, что пассажиры не подгоняли его. В результате аварии погибли двое, в том числе 35-летний автор курсов по медитации и растяжке Екатерина Тарасова. Она много путешествовала и за несколько часов до аварии выложила послание у себя в соцсетях.

Сама Собчак, по её словам, получила сотрясение мозга и ушибы внутренних органов. После случившегося она пересела в другую машину и покинула место аварии. Ей предлагали госпитализацию в сочинскую больницу, но она отказалась. В тот же вечер она улетела в Москву. Сейчас она находится дома и пребывает в «ужасе и шоке» от произошедшего.

После аварии знаменитость опубликовала в Instagram пост о трёх правилах счастья. Один из её главных советов — умение сохранять чувство юмора в любой ситуации. Собчак уверяет, что это была отложенная публикация и её забыли снять.