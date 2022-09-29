В Сибири начались занятия по боевой подготовке с мобилизованными ЦВО: в Новосибирской области начались занятия по боевой подготовке с мобилизованными

Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com

Пресс-служба Центрального военного округа сообщила, что инструкторско-методические занятия по боевой подготовке начались с мобилизованными гражданами из нескольких регионов Сибири. Речь идет о занятиях в пункте формирования в Новосибирской области. Занятия включают в себя тактико-специальную подготовку, а также минно-взрывное дело, передает РИА Новости.

С личным составом подразделений проходят инструкторско-методические занятия по всем дисциплинам: тактико-специальная подготовка, устройство технических средств разведки, средств связи, минно-взрывное дело, военная топография и другие, — сказано в пресс-релизе.

​​Вскоре мобилизованные граждане приступят к выполнению нормативов по стрельбе из всех видов стрелкового оружия.

Минцифры ранее сообщило, что более 1,5 тысячи заявлений на отсрочку от частичной мобилизации подали за прошедший день сотрудники IT и телеком-компаний. Отмечается, что были выявлены типовые ошибки в ходе подачи заявлений, например, использование скорректированного шаблона формы-подтверждения.

В ведомстве добавили, что IT-специалисты также при подаче заявления прикладывают некорректную электронную подпись. Еще одной распространенной ошибкой является несоответствие информации в форме-подтверждении, когда из-за опечатки система может уведомить о технической ошибке.